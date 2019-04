Il 10 volte vincitore dei prestigiosi Grammy Awards sarà in Italia a luglio all'Arona Jazz Festival. Raffinato interprete, straordinario musicista e talentuoso chitarrista dotato di uno stile unico, George Benson presenterà una selezione, seppur amplissima, dei numerosi successi della sua carriera tra i 36 album ed i 50 singoli pubblicati, accompagnato dalla sua mitica Ibanez. Precocissimo, a 7 anni suonava l'ukelele, a 10 incideva il primo disco. Iniziava così la parabola ascendente di un grande artista, anche con collaborazioni con mostri sacri quali Stevie Wonder, Miles Davis, Quincy Jones e tanti altri. Al momento il tour sta toccando le principali città nordamericane, dal 20 giugno si sposterà in Europa: Madrid, Parigi, Zurigo, Londra.