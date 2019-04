Super-Irama: in 12.000 per lui ad Assago

Una serata trionfante per il Filippo Maria Fanti, il cantautore carrarese vincitore di una edizione di Amici, al Forum di Assago di fronte a migliaia di fans. Concerto arricchito da molte guest stars come Noemi, applauditissima, un featuring di Vegas Jones, e la reunion con l'emozionante coro gospel di Sherrita, che lo aveva accompagnato al Festival di San Remo con La ragazza nel cuore di latta. Una lunga performance con 26 canzoni, versioni speciali e remake. Le prossime settimane saranno ora di pausa per raccogliere le idee per la realizzazione di un nuovo album. Pausa anche per il tour che riprenderà a giugno.