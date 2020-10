«Dat ’na mosa», questa una delle indicazioni che fornisce il distributore parlante della stazione di servizio di via Marecchiese a Rimini. Una novità che sta divertendo i tantissimi automobilisti che in queste ore stanno facendo rifornimento da Ercole Gori presso la sua Eni Station. Da qualche giorno infatti la colonnina del self service comprende tra le opzioni anche il dialetto.

Ascolta l'intervento in diretta di Ercole Gori.