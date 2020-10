Il neonato toglie la mascherina al medico: chi è il ginecologo della foto della speranza?

"Vogliamo tutti un segno del fatto che presto toglieremo le mascherine”, questa è la frase che accompagna la foto del neonato che strappa la mascherina al medico che lo ha fatto nascere. Uno scatto che in pochissimo tempo è diventato virale sul web e allo stesso tempo simbolo di speranza in grado di scaldare i cuori in questo periodo difficile a causa della pandemia.

Ma chi è il ginecologo protagonista della foto?

Si chiama Samer Cheaib, esercita la propria professione a Dubai in una clinica negli Emirati Arabi e molto spesso condivide sui suoi profili social tutto il bello del proprio lavoro diffondendo messaggi di positività. Anche questa volta lo fà, definendo il piccolo "un neonato con una visione”.

Poi il racconto a chi lo ha intervistato: “Questo bambino era il secondo di una coppia di gemelli il cui parto è avvenuto un paio di settimane fa. Il padre, felice, mi stava fotografando mentre tenevo in braccio i bambini. Il secondo ha tentato di strapparmi la mascherina e il papà ha sentito il bisogno di catturare questo momento. C’era positività nella foto e penso che faccia sorridere le persone che la vedono. La positività e il sorriso lavoreranno per aumentare l’immunità delle persone e aiutare a combattere questa pandemia”.

E in effetti, la foto trasmette sollievo a chiunque vi posi lo sguardo!