Il grande ritorno di Ed Sheeran

Ci sono persone che hanno la capacità di attraversare il dolore e trasformarlo in bellezza. Non lo evitano, anzi, ne toccano il fondo, si danno lo slancio per tornare a galla e quando riemergono riflettono luce pura.

E' quello che è successo ad Ed Sheeran che nel presentarci il suo ultimo album, Subtract, ha voluto raccontarci della parte più difficile della sua vita e di come da questa sia scaturito un flusso creativo spontaneo ed inarrestabile capace di sovvertire ogni programma.

“Ho lavorato a Subtract per un decennio, cercando di scolpire l’album acustico perfetto (...) con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita (…) Scrivere è la mia terapia. (…) Ho scritto senza pensare a quali sarebbero state le canzoni, ho solo scritto quello che è successo. E in poco più di una settimana, ho sostituito un decennio di lavoro con i miei pensieri più profondi e oscuri. L'album è esattamente questo, è come guardare nel profondo della mia anima."









Eyes closed, primo singolo estratto, è un brano che parla della perdita e del dolore pervasivo che ne deriva (probabilmente ispirato da quella improvvisa del suo migliore amico Jamal).

La pubblicazione dell'album, prevista per il 5 Maggio, sarà preceduta da uno show case che si terrà a Milano il 16 Aprile, durante il quale Sheeran canterà in anteprima alcuni brani. Riservato ai partecipanti di un concorso esclusivo realizzato in collaborazione con la Feltrinelli, sarà l'unica opportunità per assistere ad un live dell'artista in Italia.