Il suo nome è Bond.... Sandwich Bond

Lo sappiamo tutti e molto bene che James Bond ha dato il suo tocco a molti oggetti di uso quotidiano, poteva secondo voi, mancare a questa lista un Sandwich? Ora sulla nascita del sandwich più famoso del mondo si rincorrono diverse tesi e tutte differenti, ma quella che appare più accreditata parte dal luogo per finire ad una data: New York, 1890. Ci troviamo esattamente al "Saratoga Clubhouse", nota bisca per soli gentiluomini a Saratoga Springs. Agli avventori dei tavoli da gioco viene fame, del resto siamo a notte fonda e dopo molte sigarette affogate dai drink è normale che sia così. L'ordinazione arriva in cucina dove lo chef deve dare fondo alla sua bravura per sopperire alla penuria di provviste rimaste. Pane in cassetta, pollo, maionese, pomodoro lattuga e bacon. E qui torniamo al famoso "Cosa é il genio?" È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Ecco servito il Club Sandwich, dove in origine, gli strati di pane erano due. Poi viste le dimensione del pane si è pensato di dividere il panino.

















Da allora, viene assemblato, fissato con bastoncini da cocktail, poi tagliato in triangoli e servito insieme a patatine fritte, sottaceti e/o insalata di cavolo. Il successo del Club sandwich fu tale che durante l'Esposizione Universale del 1904, a St Louis, apparisse nei menu di 4 ristoranti. Da lì si diffuse in tutto il mondo, arrivando a «colpire» in Europa proprio durante i ruggenti anni Venti. Il Club sandwich diventò così il preferito di James Bond dal film "Agente 007 Operazione Tuono" del 1965, la cui fissazione numerica si è chiaramente espressa anche attraverso le ripetute ordinazioni nel tempo di «un doppio espresso» o di un «doppio bourbon».

La ricetta originale del Club sandwich Ingredienti per 2 persone: 6 fette di pane in cassetta, preferibilmente di tipo americano (di maggiori dimensioni); q.b. maionese fatta in casa; 8 fette sottili di petto di pollo arrostito sulla griglia; 8 fette di pancetta abbastanza spessa; 1 pomodoro maturo tagliato a fettine sottili; 4 foglie di lattuga iceberg, romana o cappuccio, sciacquate e asciugate bene; q.b. sale e pepe appena macinato.