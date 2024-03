Karol G con Tiesto

Lei è sta eletta “Woman of The Year 2024” ed ha fatto anche la storia dei Grammy diventando la prima donna a vincere per il miglior album di “música urbana” con il suo album dei record "Mañana Será Bonito".

Lui, Tiesto, è invece uno dei dj più quotati della sua categoria, tanto da essere stato il primo a conquistare la vetta per tre anni consecutivi nella prestigiosa classifica Top100 Djs di DJ Magazine.

Insieme per questo nuovo singolo, “Contigo”, uscito nel giorno di San Valetino, giorno del compleanno di Karol G.









Un vero e proprio inno all'amore il loro ed un omaggio ad un'altra artista. Il pezzo, infatti, contiene un’ interpolation di “Bleeding Love”, celebre hit del 2007 che consacrò il successo di Leona Lewis scritta e prodotta per lei da Ryan Tedder degli Onerepublic.

Karol G si prepara inoltre a tornare live ed il suo "Mañana Será Bonito Tour" farà tappa anche in Italia. L'artista è infatti attesa a Milano il 25 e il 26 giugno per due date evento già sold out.