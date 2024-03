Quando è vero amore? Howard Jones docet

" What Is Love? " è il secondo singolo estratto dall'album Human's Lib del musicista Howard Jones, una canzone che indaga sul vero significato dell'amore e che descrive i presupposti necessari per vivere le relazioni in maniera sana:



"Non volevo scrivere canzoni su 'Ti amo, tesoro, mi hai ferito e sono triste.' Non volevo scrivere canzoni sulla co-dipendenza. Se avessi dovuto scrivere sull'amore, volevo dire cosa intendiamo per amore? Cos'è, veramente? Non puoi dipendere da un'altra persona per il tuo felicità. Quindi faresti meglio a mettere in discussione questa idea di amore romantico molto presto, altrimenti ti sentirai davvero infelice. Quindi questa è davvero la canzone."