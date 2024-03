“Reasonable Woman” è il titolo del nuovo progetto discografico di Sia, in uscita il 3 Maggio che vedrà la partecipazione di diversi personaggi del panorama musicale internazionale come: Chaka Khan, Paris Hilton, Tierra Whack, Labrinth e altri ancora.

Fra questi altri c'è anche Kylie Minogue, artista con la quale sia aveva già collaborato in passato per l’album “Kiss Me Once” di Kylie, e ora, dopo dieci anni, si uniscono di nuovo per creare un capolavoro che promette di conquistare le classifiche di tutto il mondo.









Il brano in questione è “Dance Alone” uno dei più significativi dell’intero album che, come suggerisce il titolo stesso esalta l’ idea di “ballare da soli”, appunto, immagine simbolica di felicità e di una realizzazione personale che possono essere raggiunte senza la necessità di dipendere dagli altri.