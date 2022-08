La cerimonia del té

Lettura 1'

Se siete curiosi e avete disponibilità per poter viaggiare, a Tokio la Gallery Okubo, nel quartiere Yanaka, offre ai clienti l'esperienza della cerimonia del tè, come la tradizione impone, in ciotole che possono avere più di 300 anni e quindi un valore elevato. Questa idea piuttosto singolare di far bere il tè in ciotole del valore anche di oltre 24.000 euro è di Atsuko, figlia dell'antiquario Mitsuru Okubo, che da troppo tempo vedeva le preziose ciotole, inutilizzate oltre che invendute.

Atsuko ha pensato di rendere queste antiche ciotole accessibili al pubblico, senza doverne però pagare l'effettivo valore ma ad un prezzo accessibile a tutti. La sala da tè nella Gallery Okubo è arredata in tipico stile giapponese, segnaliamo che per i clienti occidentali sono previste anche sedute che non necessitano di inginocchiarsi come vorrebbe per la tradizionale cerimonia giapponese.