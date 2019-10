"Lorenzo sulla Luna": l'album di cover di Jovanotti

Sembra non fermarsi mai Lorenzo Jovanotti, dopo il grande tour estivo e l'uscita dell'EP e del libro fotografico, arriva un nuovo album che si intitola "Lorenzo sulla Luna".

La data fissata è il 29 novembre, un giorno particolare in cui si festeggiano i 50 anni dallo sbarco sulla luna. Un disco di cover in cui non mancherà "Luna", la cover del celebre brano di Gianni Togni uscita lo scorso luglio.

Non si sa ancora nulla sul resto della tracklist, ma sappiamo che i brani contenuti saranno canzoni più o meno famose, tutte dedicate ad una delle imprese più importanti dell'uomo.

A produrlo, sempre lui, Rick Rubin, che ha già collaborato con Lorenzo anche per il disco "Oh, Vita!" e per gli ultimi singoli dell'EP "Jova Beach Party".