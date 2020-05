50 artisti della musica italiana (ri)cantano Rino Gaetano a sostegno della Croce Rossa per l'emergenza Covid-19, tutti rigorosamente da casa, o meglio, chi è in salotto e chi in giardino. Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni, Emma, Diodato, Claudio Baglioni, Marco Masini e solo per citarne alcuni in tutto si arriva a 50 e tutti spinti dalla voglia di dire la loro nel modo che sanno fare meglio, cantare. La musica italiana si ritrova sulle note di Rino Gaetano: Ma il cielo è sempre più blu, uno dei capolavori della nostra storia musicale che è stata anche la colonna sonora dell’Italia dei balconi, quella che non si arrende e spera in un futuro migliore,per sostenere l’impegno della Croce Rossa nell’emergenza legata al Covid-19. Chi nella stradina vicino casa e chi nello studio di registrazione, nel video, che è un collage di volti e generazioni, di interpretazioni più personali e fedeli in tutto e per tutto,si assapora la tradizione. E' stato realizzato dai produttori Dardust e Takagi&Ketra, tra i più quotati del momento, e vede la partecipazione di tante voci in quello che è già stato ribattezzato italianallstars4life. Tra le voci anche un Gaetano si tratta di Alessandro, nipote di Rino, che non ha voluto perdere l'occasione di prendere parte a questa splendida idea nata dal giornalista musicale Franco Zanetti, e sostenuta da Amazon assieme alle associazioni del settore discografico (Afi, Fimi e Pmi). Tutti i ricavati saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana, ancora una volta di fronte alla pandemia che ha piegato tutto il mondo, la musica asseconda il suo ruolo aggregatore cercando di sconfiggere l’amarezza con un messaggio di ottimismo e di speranza. Confidando che il tempo dei live show e di una nuova nuova «normalità» non sia poi così lontano. Abbiamo citato alcuni dei protagonisti, ora vediamoli tutti: Annalisa, Arisa, Baby K, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D’Alessio, Cristina D’Avena, Fred De Palma, Dolcenera, Elodie, Fedez, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi.

https://www.youtube.com/watch?v=7GItOxCYVZQ