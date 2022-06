Oggi è la "Giornata Mondiale degli Oceani"

Oggi si celebra il World Oceans Day, un’occasione importante per riflettere sul ruolo svolto dai nostri oceani, che coprono circa il 70% della superficie terrestre. La data che è stata scelta per questa celebrazione non è casuale: l’8 giugno, infatti, ricorre l’anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, il vertice delle Nazioni Unite del 1992 che ha gettato le basi per lo sviluppo sostenibile.

L’obiettivo di questa giornata non è solo quello di riscoprire l’importanza degli oceani, ma di mettere in atto anche quelle che sono le strategie efficaci per proteggerli dalla più grande minaccia: l’uomo. A causa dell’inquinamento, della crisi climatica e della pesca intensiva, la biodiversità dei nostri mari e oceani è sempre più a rischio. Il tema scelto per l’edizione 2022 è “Rivitalizzazione: azione collettiva per l’Oceano”. Gli oceani, sempre più caldi, stanno soffrendo terribilmente, ma possiamo ancora salvarli attraverso misure a livello globale e buone pratiche portate avanti da istituzioni, cittadini e associazioni.