Giugno? Uno spettacolo planetario

Il mese di Giugno sarà un mese spettacolare grazie ai pianeti del sistema solare. Sarà un mese ricco di eventi astronomici che senza dubbio possiamo definire “imperdibili”. Uno di questi è il “bacio” Luna-Saturno che sarà attorniato da un numero infinito di stelle cadenti e soprattutto visibile ad occhio nudo od eventualmente con un binocolo. Questa spettacolare congiunzione è prevista per la notte tra il 17 e il 18 giugno nella costellazione del Capricorno, quando il nostro satellite, dopo aver raggiunto la fase di piena il 14 del mese, incontrerà il secondo pianeta più grande dopo Giove.

Proprio per le stesse ore sono previste due piogge di stelle cadenti e saranno nello specifico le Aquilidi e le Theta Ofiuchidi. E non è tutto. Venere, Marte, Giove e Saturno sono già pronti: da settimane è possibile osservarli allineati all'alba, in una diagonale perfetta. Il bello, però, sta per arrivare perché presto diventerà visibile anche Mercurio, in un allineamento che riproduce esattamente l'ordine naturale dei pianeti rispetto al Sole e che non si vedeva da 18 anni. Il 16 e 25 giugno saranno le occasioni migliori per osservarli.