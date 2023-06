Raffa al cinema

Il 18 Giugno prossimo Raffaella Carrà avrebbe festeggiato i suoi 80 anni, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa oltre ad un conio della zecca dello stato il cinema ha deciso di celebrare una delle icone più amate della televisione italiana.

Lo fa con "Raffa", il docu-film diretto da Daniele Luchetti, scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio.

Una donna di spettacolo ma gelosa del suo privato. Raffaella Carrà era riservata per natura in questo film, vengono svelati i lati più nascosti della vita di Raffaella, del suo carattere, ma anche il suo percorso artistico, attraverso le voci, il racconto di chi l’ha conosciuta e con preziose immagini di repertorio.

Testimonianze che confermano come Raffaella, sia stata una donna che ha lottato per affermarsi in un mondo di uomini, ma anche una donna che ha amato e sofferto. Tutto comincia dall'infanzia in Romagna, segnata dall'abbandono del padre, per arrivare al flirt "da copertina" con Frank Sinatra, i suoi due grandi amori: Gianni Boncompagni e Sergio Japino. Sessanta milioni di dischi venduti, successi televisivi, film e tournée internazionali.

Simbolo di libertà e di parità tra i sessi negli anni '70, regina della TV pubblica negli anni '80 e icona LGBTQ+ negli anni '90.

In questi giorni è stato inserito in rete il teaser del film che sarà nelle sale italiane dal 6 al 12 Luglio prossimo.