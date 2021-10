Telecamera nascosta nella foresta, cattura l'uomo tigre nudo

A tutti piacciono i documentari che ci parlano sempre di più della vita nascosta degli animali, specie quelli selvatici. Spesso scorrono le immagini riprese di notte lontano da rumori e bagliori. Per riprendere quelle immagini straordinarie si ricorre a speciali apparecchiature che possono "vedere" anche nell'oscurità.

Ed è proprio una di queste camere che ha rivelato quanto di più lontano gli operatori potessero immaginare. La telecamera a infrarossi ha finito per catturare le immagini di un uomo nudo che pensava di essere una tigre dopo aver preso l'LSD. L'uomo, identificato poi come M.H. originario della Repubblica Ceca, avrebbe assunto un farmaco per cercare di curare la depressione della quale soffriva, ma tutto questo dopo aver assunto LSD dando il via ad un mix micidiale. Secondo quanto riferito, poi dal rapporto della polizia, è scappato in una foresta, si è spogliato nudo e ha iniziato a comportarsi come una tigre.

Arrestato l'uomo ha ammesso di aver consumato LSD e questa gli dava la sensazione di essere diventato una tigre siberiana, cosa confermata dai forestali che hanno potuto ammirare le buffonate dell'uomo nel filmato. "Fu dopo l'aver assunto la droga", prosegue M.H. che la "vera personalità si svegliò" e si è reso conto di essere sempre stato in contatto con l'animale, ha percepito un profumo e si è sentito obbligato a seguirlo. Si ritiene che in otto ore abbia percorso 15 miglia e mezzo (circa 25 Km) lungo il confine ceco-polacco, in una zona boschiva.

Ma poiché l'uomo presumibilmente non aveva droghe con lui, è stato solo multato e non dovrà affrontare ulteriori accuse.