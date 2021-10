La spesa solidale

La spesa al supermercato è da sempre croce e delizia della nostra quotidianità. I supermercati nel tempo si sono adeguati alle nostre insofferenze ad esempio alle code alla cassa, per cui con i lettori portatili e le casse veloci hanno cercato di ridurre i tempi di attesa dopo aver fatto la spesa.









Nei Paesi Bassi sta accadendo il contrario. Da un'indagine fatta tra la popolazione si è scoperto che gli over 75 soffrono di solitudine ed isolamento. Bisogna considerare che la popolazione over 75 è rappresentata da 1 milione e trecentomila individui. Una catena di supermercati in collaborazione con il ministero della salute ha attivato nel 2019 in via sperimentale una “cassa lenta” dove gli anziani oltre a pagare la loro spesa si potevano fermare a fare quattro chiacchiere con la cassiere. L'iniziativa ha avuto un successo importante per cui da qualche mese le casse lente sono state attivate in tutti i 200 punti vendita della catena Jumbo. Oltre alla spesa nel carrello c'è anche un po di solidarietà.