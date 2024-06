Wolfs - lupi solitari

Senza dubbio una delle più belle coppie del cinema, due vere e proprie icone di Hollywood, sono pronte a tornare insieme sul grande schermo. Parliamo di George Clooney e Brad Pitt che nelle ultime settimane sono stati impegnati sul set di un nuovissimo film, dal titolo Wolf - Lupi Solitari, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 19 settembre.

Proprio in queste ore è stato pubblicato il primo trailer ufficiale della pellicola: "Dalla prima traccia ufficiale della trama, molto stringata, sappiamo che George Clooney interpreterà un 'fixer', un risolutore professionista, assunto per coprire un crimine di alto livello - si legge in questo articolo di Vogue - Quando però entra in scena un secondo risolutore (Brad Pitt) e i due 'lupi solitari' sono costretti a lavorare insieme, la loro serata andrà fuori controllo in un modo che nessuno dei due avrebbe mai immaginato"