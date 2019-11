Polpettone di tofu al basilico con patate e sugo di capperi

Ingredienti per 4 persone:

• 500 g tofu al basilico

• 350 g patate

• 230 g pistacchi non salati

• 20 g polvere di pistacchi

• 60 g pomodorini secchi

• 1 limone non trattato

• 1 rametto di timo

• 1 spicchio di aglio

• Olio EVO qb

• Sale integrale qb

• Noce moscata qb

Per il sugo:

• 250 g polpa di pomodoro

• 200 g cipolla rossa

• 20 g capperi dissalati

• 10 foglie di basilico

• Olio EVO qb

• Sale integrale qb

Preparazione per il sugo: Pulire e affettare le cipolle, trasferire in una casseruola con un po' di olio e sale e fare rosolare brevemente poi unire la polpa di pomodoro, cuocere a fuoco basso per 40-45 minuti, a metà cottura unire le foglie di basilico e i capperi. Fare ammorbidire i pomodori secchi in acqua fredda per 10 minuti, poi strizzare, sminuzzare e mescolare con i pistacchi tritati, il timo e l’olio. Scaldare in una padella antiaderente l’olio con uno spicchio di aglio schiacciato e non sbucciato, unire il tofu al basilico sbriciolato e fare rosolare per 2 minuti poi aggiungere il succo di limone e metà scorza grattugiata, spegnere il fuoco e spolverare di noce moscata. Lessare le patate e a cottura avvenuta sbucciare e schiacciare, quando saranno fredde mescolare con il tofu e la restante scorza di limone se necessario aggiustare di sale. Stendere l’impasto su un foglio di pellicola e spennellare con un po' di olio, mettere al centro il trito di pomodorini e pistacchi e richiudere a polpettone. Togliere la pellicola e adagiare su una teglia ricoperta da carta forno, ungere un po' e spolverizzare con la polvere di pistacchio e cuocere in forno a 180 °C per 25 minuti. Lasciare raffreddare e servire a fette con il sugo di capperi.