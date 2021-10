L’International Festival Partner, Gran Galà Dei Festival arriva alla sua decima edizione, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica e la gentile collaborazione con l'Ufficio per il turismo della Repubblica di San Marino e organizzato da Nove Eventi Srl, mette in vetrina le arti del canto della danza e dello spettacolo in una tre giorni che pongono la Repubblica più Antica del mondo sempre più al centro della scena internazionale.

Ne abbiamo parlato con il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati.