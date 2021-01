Puntata del 10 gennaio 2021

Si parte con una grande del soul alle prese con uno standard jazz:

CHAKA KHAN/STORMY WEATHER

FRANK SINATRA/THE WAY YOU LOOK TONIGHT

LAILA BIALI/ONE NOTE SAMBA

TONY BENNET & DIANA KRALL/LOVE IS HERE TO STAY

LUCIO DALLA & STEFANO DI BATTISTA/NIGHT IN TUNISIA

ANDREA MOTIS/CORCOVADO









In questa seconda parte:

KENNY BARRON/BEAUTIFUL LOVE

MELODY GARDOT/IF I EVER RECALL YOUR FACE

STEFANO BOLLANI/CRUDELIA DEMON

NAT KING COLE & GREGORY PORTER/THE GIRL FROM IPANEMA

JUDITH HILL/YOU SHOOK ME ALL NIGHT LONG (AC DC)

KURT ELLING/MY FOOLISH HEART