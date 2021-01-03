TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:14 Crisi: Osla ed Usot scrivono al Governo chiedendo “misure imprescindibili” per il comparto 19:05 6.000 profughi al freddo in un campo per 700: da San Marino iniziativa di solidarietà 18:40 Da domenica 12 Regioni in zona arancione, tra cui Emilia Romagna e Marche 18:40 Consiglio: occhi puntati sul piano vaccinale 18:28 Un positivo nel gruppo squadra della Carpegna Prosciutto Pesaro 17:51 "Volare" come Modugno 17:31 Focus sulle linee strategiche prioritarie: obiettivo, mettere in sicurezza e dare prospettiva al Paese 17:30 Serie C al giro di boa: chance da non fallire per il Cesena 17:19 Firmato ultimo Dpcm: riaprono i musei in zona gialla ma i bar faranno asporto solo fino alle 18 17:16 Ambasciatore Eisemberg saluta Italia e San Marino "I sammarinesi rimarranno nel mio cuore"
  1. Home
  2. News radio
  3. San Marino Podcast
  4. Jazzami

Puntata del 3 gennaio 2021

Il nuovo anno si apre con un appuntamento che vede protagonisti nomi mitici, quali Sarah Vaughan, Duke Ellington, Dianne Reeves; ma anche artisti più contemporanei come il pianista Francesco Orio

di Lia Fiorio
3 gen 2021
Puntata del 3 gennaio 2021

In questa puntata si inizia così:

DIANA KRALL/CHEEK TO CHEEK

AL JARREAU/SITTIN' ON THE DOCK OF THE BAY

YUSSEF DAYES & ROCCO PALLADINO & CHARLIE STACEY/YESTERDAY PRINCESS

SARAH VAUGHAN/NICE WORK IF YOU CAN GET IT

CHRIS BOTTI & STING/MY FUNNY VALENTINE

JOHN LEGEND/CITY OF STAR & AUDITION

THE MANHATTAN TRANSFER/ON A LITTLE STREET IN SINGAPORE




E nella seconda parte:

DUKE ELLINGTON/IN A MELLOW TONE

JACOB COLLIER/HERE COMES THE SUN

FRANCESCO ORIO/BLUE MONK

DIANNE REEVES/LULLABY OF BIRDLAND

GREGORY PORTER/CONCORDE

CYRILLE AIMEE' & DIEGO FIGUEIREDO/INVITATION

TONY BENNET & AMY WINEHOUSE/BODY & SOUL

Seconda parte

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Jazzami