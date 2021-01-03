Puntata del 3 gennaio 2021

In questa puntata si inizia così:
DIANA KRALL/CHEEK TO CHEEK
AL JARREAU/SITTIN' ON THE DOCK OF THE BAY
YUSSEF DAYES & ROCCO PALLADINO & CHARLIE STACEY/YESTERDAY PRINCESS
SARAH VAUGHAN/NICE WORK IF YOU CAN GET IT
CHRIS BOTTI & STING/MY FUNNY VALENTINE
JOHN LEGEND/CITY OF STAR & AUDITION
THE MANHATTAN TRANSFER/ON A LITTLE STREET IN SINGAPORE
E nella seconda parte:
DUKE ELLINGTON/IN A MELLOW TONE
JACOB COLLIER/HERE COMES THE SUN
FRANCESCO ORIO/BLUE MONK
DIANNE REEVES/LULLABY OF BIRDLAND
GREGORY PORTER/CONCORDE
CYRILLE AIMEE' & DIEGO FIGUEIREDO/INVITATION
TONY BENNET & AMY WINEHOUSE/BODY & SOUL