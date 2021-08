15° Tappa : impresa del polacco Majka dopo 88 chilometri di fuga solitaria

Tappa lunga e dura la numero 15 della Vuelta La Navalmoral de la Mata-Barraco misura 197 chilometri e presenta quattro gran premi della montagna. Senza arrivo in salita ma l’ultimo Gpm situato a 5 chilometri dal traguardo. Non c'è stato bisogno del fotofinish tappa dominata da Rafal Majka. Il polacco è andato in fuga a circa 90 chilometri dal traguardo e nessuno lo ha più ripreso, portando a termine una vera e propria impresa il polacco ha preceduto di 1'27" l'olandese Kruijswijk e di 2'20" l'australiano Hamilton.

Quarta posizione per Adam Yates con 2'42" che ha anticipato il resto del gruppo con i big in classifica di 15 secondi, con un attacco nella parte finale dell'ultima salita. Il norvegese Eiking ha conservato la maglia di leader della classifica generale davanti a Martin (+54"), Roglic (1'36") domani è previsto il giorno di riposo. Successo in solitaria per il polacco Majka, che ha preceduto di 1'27" l'olandese Kruijswijk. Il norvegese Eiking si conferma leader della classifica generale con 54" sul francese Martin. Lunedì giorno di riposo.