Al Parlamento Europeo standing ovation per Bebe Vio

Il Parlamento Europeo celebra l'ennesima grande impresa di Bebe Vio, che ad aprile ha seriamente rischiato di morire per un'infezione da stafilococco e pochi mesi dopo ha vinto un oro e un argento nel fioretto alle Paralimpiadi di Tokyo. Invitata a Strasburgo in occasione della sessione plenaria, la fuoriclasse della scherma azzurra è stata accolta con un lungo applauso dai componenti dell'istituzione UE. "Bebe ha superato tanto nonostante la sua giovane età - ha detto nel suo discorso la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen - La sua storia è un contrasto delle avversità. Ce l’ha fatta attraverso il talento, la tenacia. Il suo è un atteggiamento positivo, è una paladina dei valori in cui crede e ha raggiunto i suoi risultati applicando il suo credo. Se sembra impossibile allora può essere fatto. Prendiamo Bebe come esempio di ispirazione, questa è l’anima dell’Europa e del suo futuro”.