Al via la United Cup: vincono Svizzera e Canada all'esordio

Neanche il tempo di celebrare gli ultimi successi di Jannik Sinner tra Finals e Coppa Davis che è già tempo di ripartire. La stagione 2025 del tennis si apre con la United Cup, che si gioca proprio a cavallo delle due annate. Giunta alla terza edizione, la United Cup è un torneo che mette a confronto squadre nazionali miste. Nell'albo d'oro, al momento, figurano Stati Uniti e Germania. Per l'Italia non ci sarà l'altoatesino – che si sta già preparando per gli Australian Open di metà gennaio, primo Slam stagionale – ma un sestetto composto da Flavio Cobolli, Matteo Gigante e Andrea Vavassori per il maschile, Jasmine Paolini, Sara Errani e Angelica Moratelli per il femminile. A guidare gli azzurri il capitano Diego Furlan che, nei match di doppio misto, potrà sperimentare il time-out all'esordio nel circuito maggiore.

Italia inserita nel Gruppo D che si gioca a Sydney assieme a Francia e Svizzera. Le due squadre hanno già aperto il girone con il successo per 2-1 degli elvetici: Humbert aveva portato in vantaggio la Francia superando 6-3 7-5 Stricker nel singolare maschile, l'immediato pareggio con Bencic vincente 6-3 6-1 su Paquet. Decisivo quindi il doppio misto conquistato proprio dalla coppia Stricker-Bencic: 6-1 7-6 a Lechemia e Roger-Vasselin.

Nel Gruppo A, in programma a Perth, parte forte il Canada: 2-1 sulla Croazia. Dopo il ko di Auger-Aliassime contro Coric è arrivata la rimonta con il punto nel singolare di Leylah Fernandez e quello decisivo nel doppio. La United Cup prosegue: le vincenti dei sei gironi e la migliore seconda si daranno battaglia nelle sfide ad eliminazione diretta, partendo dai quarti di finale.