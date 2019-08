Campionato Europeo Junior: In Olanda trionfo azzurro con Andrea Piccolo. Oro nella crono

Si sta poco a dire talento, ma in questo caso c'è una continuità e dunque non è casuale l'exploit del giovanissimo azzurro classe 2001 Andrea Piccolo, ai campionati europei olandesi. Ma prima di parlare della crono di Alkmmar, va ricordato il suo trionfo agli EYOF del 2017 non ancora maggiorenne, e la medaglia di bronzo ai mondiali di Innsbruck 2018. Ecco perchè non è così sorprendente vederlo sul gradino più alto del podio nella crono juniores di Alkmaar. 22, 4 km completamente pianeggianti completati in 26 minuti e 52 secondi. Andrea Piccolo precede di ben 11 secondi Lars Boven Olanda e di 13 Enzo Leijnse suo connazionale. I due olandesi battuti in casa dal talentino azzurro già prenotato dall'Astana per il 2021. Da segnalare anche il sesto posto di Antonio Tiberi a + 35 da Piccolo. Nella crono junior femminile, oro all'olandese Shirin Van Anrooij 30 minuti e 18 per lei, migliore per un battito di ciglia sulla russa Gareeva arrivata a soli 2 secondi dall'olandese. Più staccata la svedese Olausson a + 41. Prima delle italiane Camilla Alessio, quarta a 48 secondi. Sesta Sofia Collinelli a + 52. L'ottima prima giornata per l'Italia si conclude anche con il bronzo strappato nella staffetta mista a crono da Davide Martinelli, Edoardo Affini, Manuele Boaro, Elisa Longo, Vittoria Guazzini e Silvia Valsecchi. Oro all'Olanda, argento alla Germania. Ovviamente più che soddisfatto anche in vista dei mondiali il C.T azzurro Davide Cassani.