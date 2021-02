Cortina è pronta, ma sarà un Mondiale senza pubblico

Meno di una settimana ai Mondiali di Sci più strani e tristi delle storia. Cortina ce l'ha messa tutta per farsi trovare pronta e con le piste tirate, ma la pandemia non dà tregua. Si correrà, ma il mondiale della gente diventa il mondiale degli addetti ai lavori. Cerimonia d'apertura il 7 febbraio, il giorno dopo alle 11 il SuperG di combinata femminile. Grande assente l'infortunata Sofia Goggia, ma al di là dell'aspetto tecnico sarà il clima ad essere diverso. Per tutelare e accompagnare gli atleti e promuovere i mondiali di Cortina, l'organizzazione ha pensato a un grande nome come quello di Kristian Ghedina.

Nel video le interviste a Valerio Giacobbi (Direttore Cortina 2021), Gian Pietro Ghedina (Sindaco di Cortina) e Kristian Ghedina (Ambasciatore Cortina 2021).