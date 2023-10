È nato il Giro d'Italia numero 107

La presentazione del Giro d'Italia

Ci sono 2 cronometro, cinque tapponi, e 6 occasioni per i velocisti. Così per sommi capi, poi decide come sempre il colpo di pedale. E' nato il Giro d'Italia 2024, ed è stato presentato a Trento nel corso del Festival dello Sport. Si parte il 4 maggio data storica che ricorda il passaggio sul Piave e si parte da Venaria Reale per arrivare a Torino scalando anche il Colle della Maddalena posto a una ventina di chilometri dal traguardo, e soprattutto il colle di Superga dove con una cerimonia sarà ricordata la tragedia del Grande Torino. Torna anche Oropa, 25 anni dopo l'impresa di Pantani. La prima prova contro il tempo arriva alla sesta, 37 chilometri umbri da Foligno a Perugia. Curiosità per la Viareggio-Rapolano Terme in cui ci sono segmenti di sterrato che fanno tanto Strada Bartali e un po' anche classica del nord. E poi tutta la terza settimana dedicata a chi va forte in salita e con ogni probabilità la corsa rosa si deciderà alla penultima con il Monte Grappa da scalare due volte per arrivare a Bassano. Il 26 maggio a Roma la proclamazione del vincitore del Giro d'Italia numero 107.