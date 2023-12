Sulla pista francese di Oreiller Killy è andato in scena un altro capolavoro di Federica Brigone che trionfa in Super G e che colleziona la vittoria numero 24 in Coppa del Mondo: la Brignone raggiunge Gustavo Thoeni. Secondo posto per la norvegese Lie e podio completato dalla terza posizione di un'influenzata Sofia Goggia. Settimo posto per un altra azzurra, Laura Pirovano.