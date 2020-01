Ginnaste sammarinesi in luce al “Friendly Tournament 2020”

Fine settimana in pedana per una delegazione della Società Sportiva Ginnastica San Marino, composta da 13 atlete, dal giudice internazionale Federica Protti e dalle tecniche Monica Leardini e Mariachiara Bacciocchi. Hanno partecipato al Torneo Internazionale per club organizzato dalla “Associazione Sportiva Udinese”, a cui erano presenti oltre 300 atlete, suddivise nelle varie categorie, provenienti da Gran Bretagna, Germania, India, Cile, Slovenia, Repubblica Ceca, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Finlandia, Paesi Bassi, Spagna, Bulgaria, Russia, Ucraina, San Marino, oltre a 16 club italiani.

Una competizione di alto livello, in cui le atlete sammarinesi hanno potuto rodare i nuovi esercizi, mettendosi comunque in mostra e ottenendo degli ottimi piazzamenti. La prima atleta della S.S. Ginnastica San Marino a scendere in pedana è stata Matilde Tamagnini nella categoria “Junior A 2005”. Alla palla ha ottenuto il punteggio di 16,450, il più alto tra tutti gli esercizi presentati dalle atlete della sua categoria. Punteggio che nella classifica di specialità le è valso il primo gradino del podio; 5° posto invece nella classifica all around.

Nella categoria “B Light 2010”, in gara Noa Delvecchio e Irene Di Rosa, rispettivamente con gli esercizi corpo libero e palla e corpo libero e cerchio. Subito grandi soddisfazioni per le piccole atlete che hanno ottenuto un ottimo primo posto per Noa alla palla e terzo al corpo libero, mentre Irene ha raggiunto il quarto posto al corpo libero e il secondo al cerchio. Nella classifica sommativa medaglia d’oro per Noa e argento per Irene. A seguire la categoria “B 2009” con Eva Bombagioni: alla fune ha conquistato la medaglia di bronzo. 7° posto comunque per lei nella classifica alla round.

Buone le prove di Camilla Rossi e Annalisa Giovannini nella categoria “Junior A 2007”.

Nella categoria “Senior A”, con Giulia Casali, Lucia Castiglioni e Monica Garbarino. Prima prova per Giulia, si è classificata al 21° posto. Per Lucia una buona prova, soprattutto al cerchio e alle clavette dove ha ottenuto due ottimi punteggi: 6° posto conquistato nella classifica generale. Anche per Monica un inizio di stagione soddisfacente, con una buona prova soprattutto nell’esercizio alla palla.



Nella categoria “Senior B” era presente Alessia Balducci. Alessia ha presentato tre esercizi: cerchio, palla e nastro. Una gara caratterizzata da alti e bassi, da ricordare però per l’ottimo terzo posto conquistato al nastro e la 12° posizione nella classifica generale.

Nella categoria “B 2008” sono invece scese in pedana due atlete Giulia Beccari e Ludovica Delvecchio Manduchi. Giulia si è presentata con tre esercizi: cerchio, palla e clavette. Buonissima prova per Giulia che ha conquistato la medaglia d’oro al cerchio e il bronzo alla palla. 5° posto nella classifica sommativa. Anche Ludovica ha presentato tre esercizi: corpo libero, cerchio e palla, raggiungendo il podio con l’esercizio alla palla dove si è aggiudicata la medaglia d’argento. Altro podio, quello di Alice Meloni nella categoria “B Light 2006”. Alice ha presentato due esercizi: fune e cerchio, e si è aggiudicata la medaglia d’argento alla fune. Buon 5° posto per lei nella classifica sommativa.