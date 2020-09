Giro Rosa: trionfa l'olandese Anna Van Der Breggen

E' Anna Van Der Breggen la vincitrice del Giro Rosa 2020. L'olandese vince per la terza volta la corsa dopo il 2015 e il 2017. Anna Van Der Breggen sale sul podio insieme a Katarzyna Niewiadoma e all'azzurra Elisa Longo Borghini. La vittoria finale arriva al termine di un'ultima tappa nella quale potevano arrivare attacchi che avrebbero potuto modificare la classifica generale. Alla fine gli attacchi ci sono stati, ma le dirette interessate alla classifica non sono state coinvolte. A vincere a Motta Montecorvino è stata Evita Muzic, precedendo Niamh Fisher-Black e Juliette Labous. I 109,5 chilometri sono stati caratterizzati per diversi colpi di scena con una situazione incerta fino alla fine.

La tappa poteva essere una cosa a tre: Sierra, Stultiens e Borghesi, il rientro delle inseguitrici ha premiato Evita Muzic. I quattro giri sul circuito di Motta Montecorvino hanno appassionato anche il numeroso pubblico che ha seguito la gara. Anna Van Der Breggen conquista la maglia rosa. Per quanto riguarda le altre, a Marianna Vos quella ciclamino, Cecilie Uttrup Ludwig la verde e Mikayla Harvey la maglia bianca.Nell'albo d'oro del Giro Rosa, il successo di Anna Van Der Breggen allunga la serie positiva dell'Olanda, che non scende dal gradino più alto del podio dal 2017. Nelle ultime dieci edizioni è stato dominio Olanda con 8 successi. Nella classifica per nazioni eguagliata proprio l'Italia a quota otto successi, azzurre che non vincono il Giro Rosa dal 2008 con Fabiaba Luperini.