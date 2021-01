Goggia regina di un'Italia da sogno

Di record in record, Sofia Goggia non finisce di stupire. E da "la più brava in discesa" è diventata "la discesa. Quarta vittoria consecutiva nella specialità, undicesima in una carriera monstre con contorno di 32 podi. Quella di oggi a Crans Montana è particolarmente prestigiosa perché segna il successo numero 100 degli atleti italiani nella storia della Coppa del Mondo. Goggia fuori categoria, ma la valanga rosa è padrona del circo bianco. Detto del secondo posto della svizzera Lara Gut, il resto è grand'Italia.





Una stratosferica Irene Curtoni è terza a 6 decimi dalla compagna e poi c'è Laura Pirovano, quarta, al miglior risultato in carriera e con ancora margini da far pensare che il podio arriverà presto. Il nono posto di Federica Brignone completa la giornata da sogno. Il record assoluto di vittorie femminili italiane in una stagione è 10, stabilito nel 1996-1997 e quest'anno siamo già a nove. Meglio delle 4 di fila di Sofia Goggia in azzurro solo Compagnoni (8 in gigante). Karbon (4 in gigante) e Brignone (4 in combinata) sono state raggiunte. Tutto questo pensando che tra 15 giorni a Cortina è tempo di Mondiali di Sci. Sognare non solo non è proibito, ma è logica traduzione di numeri speciali.