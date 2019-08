Golf: Edoardo Molinari in vetta nel masters della Repubblica Ceca

Sono bastati 66 colpi a Edoardo Molinari per concludere la seconda giornata del Real Czeck Masters, che gli permettono ora di guidare la classifica con 132 punti totali, ma la distanza da Thomas Pieters non è tale da poter stare tranquillo: i due sono infatti divisi da soli due punti, che possono facilmente essere recuperati. Molinari sembra però intenzionato a conservare il vantaggio ottenuto e a portarsi a casa un nuovo torneo dopo due anni di digiuno dal trofeo del Marocco nel 2017. Quando infatti si è reso conto di poter conquistare la vetta della classifica, ha alzato il livello del suo gioco, chiudendo la seconda parte della giornata in soli 32 colpi, che gli sono valsi il primato. Tra gli altri italiani figura bene Andrea Pavan, vincitore dello scorso torneo, che ora si trova al settimo posto e si prepara a lanciare l'offensiva per riportarsi in alto e provare a riprendersi il titolo. Bene anche Renato Paratore, che recupera 39 posizioni portandosi al 33simo posto.