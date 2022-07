Il cielo di Eugene si tinge d'azzurro. Massimo Stano scrive la storia della 35 km e sale sul gradino più alto del podio.

Dall'oro olimpico al trionfo mondiale. Il cielo di Eugene si tinge d'azzurro nella 35 km di marcia con Massimo Stano che dopo 19 anni riporta il tricolore sul gradino più alto del podio iridato. Il campione olimpico della venti km si piazza davanti al giapponese Kawano, che tenta una disperata rincorsa sul finale, ma il suo assalto non basta a fermare la volata del campione pugliese. E dopo la vittoria, la dedica alla figlia, alla moglie e a lei, Antonella Palmisano, la compagna di allenamenti e campionessa olimpica di Tokyo 2020 che per un infortunio non ha potuto partecipare al mondiale. Il ventiduenne svedese Armand Duplantis scrive la storia spingendo la sua asta sopra i 6.21, proprio là verso le stelle dove nessun essere umano aveva mai osato volare prima. Nei 100 ostacoli Tobi Amusa che con uno straordinario 12''06 firma il record del mondo e si prende l'oro. La giamaicana Anderson chiude in 12"23 e si prende l'argento e alla portoricana Camacho-Quinn va il bronzo. La nigeriana aveva già abbattuto in semifinale il record record del mondo in 12"12 ma ieri ha voluto strappare il pass per entrare nella storia. Negli 800 donne Athine Munon non sbaglia e trionfa nella finale degli 800 stabilendo anche il miglior crono mondiale dell'anno in 1'56''30. La statunitense ha battuto in volata la britannica Hodgkinson, seconda in 1’56"38, e la keniana Moraam, terza in 1’56"71. Il norvegese Ingebrigsten conquista l'oro nei 5000 con il tempo di 13'09''24 vendicando il secondo posto dei 1500. Argento per il keniano Krop in 13’09"98 e bronzo per l’ugandese Chelimo in 13’10"20. La tedesca Milaika Mihambo si conferma campionessa iridata dopo il trionfo di Doha, saltando 7.12 al sesto e ultimo tentativo. La nigeriana Ese Brume è argento in 7.02, la brasiliana Leticia Oro Melo conquista il bronzo in 6.89.