Il norvegese Kilde vince il SuperG di Saalbach

E' bastata la prima vittoria stagionale al norvegese Aleksander Kilde per prendersi il primo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci. Il tutto in una gara ridotta e al limite della regolarità, a causa di una forte nevicata sul pendio austriaco di Saalbach, dove si sono recuperate le gare rinviate in Cina per il Coronavirus. Maltempo che ha costretto gli organizzatori ad abbassare il cancelletto di partenza e di conseguenza ridurre la lunghezza del SuperG. Alla fine è stato il grande favorito, il norvegese Kilde a conquistare il successo, davanti allo svizzero Caviezel, staccato di 15 centesimi e al tedesco Thomas Dressen, vincitore della discesa di ieri che ha chiuso sul gradino più basso del podio, con un ritardo di 31 centesimi. Quarto posto per l’austriaco Walder e ottimo quinto, l'italiano Mattia Casse, che partito con il pettorale numero 1, ha eguagliato il miglior risultato di questa stagione. Come detto, oltre alla vittoria c'è stato il sorpasso nella graduatoria generale di Kilde ai danni di Henrik Kristoffersen. Il vincitore di Saalbach conduce con 982 punti contro i 903 del connazionale, mentre al terzo posto c’è il francese Pinturault con 882. Prossimo appuntamento, sabato 22 febbraio a Naeba in Giappone con uno slalom gigante maschile mentre le donne saranno di scena a Kranjska Gora, domani con un gigante e domenica con lo slalom