Accoglienza in patria trionfale per la nazionale di rugby del Sudafrica che battendo 12-11 la Nuova Zelanda si è confermata campione del mondo. È il 4° trionfo per gli Springboks che staccano proprio gli All Blacks e ora comandano in solitaria l'albo d'oro iridato della palla ovale. La squadra ha sfilato in parata per le vie della capitale Pretoria a bordo di un pullman scoperto.