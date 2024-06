Impresa-Bardet, sua la prima maglia gialla del Tour

E la prima volta per l'Antica Repubblica e l'ultima per l'antico Bardet. E così il romanzo giallo del Tour a San Marino trova protagonista e ambientazione. Perché la Firenze-Rimini non passa solo da San Marino, a San Marino praticamente si decide. Quando Bardet e Van Den Broek sono partiti a cercar fortuna San Leo era alle spalle e il gruppo prossimo all'ingresso al confine di Chiesanuova. Una salita costante, qualche strappo particolarmente duro, mentre ai lati delle strade la gente accompagna, numerosa, accaldata, appassionata. I due si presentano sul Gran Premio della Montagna alla Porta del Paese con Bardet che lascia passare il compagno. Sarà ampiamente ricompensato da una collaborazione, una dedizione totale. Per la discesa della superstrada affrontata a tutta, mentre il gruppo in previsione della volata a Rimini cominciava a spingere, ma spingere davvero. E' solo la prima tappa, ma sembra già davvero un pomeriggio senza ritorno. Il tandem d'attacco stringe i denti anche quando nei rettilinea di pianura gli inseguitori li mettono nel mirino. Il vantaggio scende da 2 minuti a 10 secondi. Basta un colpo di pedale per andarli a prendere. Ma un monumentale Van Den Broek continua a testa bassa e denti stretti fino al traguardo. Bardet lo ringrazia e si prende la prima vittoria, la prima maglia gialla di quello che sarà il suo ultimo Tour.