In Svizzera inizia il torneo ATP 250, italiani protagonisti

Non c'è il campione in carica Matteo Berrettini, vittima di una distorsione alla caviglia destra ma ci sono già tre italiani nel secondo turno del torneo svizzero di Gstaad. Tutto secondo pronostico per Thomas Fabbiano che ha battuto in due set, 6-4 7-5 la wild card di casa, lo svizzero Sandro Ehrat, numero 389 delle classifiche mondiali. Nel secondo turno, Fabbiano affronterà nel derby Lorenzo Sonego, numero 4 del seeding svizzero. Stesso copione per Stefano Travaglia, che ha superato con il punteggio di 7/6 - 6/3, il qualificato colombiano Daniel Galan Riveros. L'azzurro affronterà nel prossimo turno l’iberico Roberto Carballes Baena che ha battuto in rimonta Paolo Lorenzi. Dopo aver perso al tie-break il primo set, il giocatore spagnolo si è imposto per 6/3 6/2. La sorpresa di giornata arriva da Gian Marco Moroni che ha battuto con un doppio 6/2 lo spagnolo Tommy Robredo, in tabellone grazie ad una wild card. Vola invece agli ottavi di finale il connazzionale Pablo Andujar, al termine di una delle partite più combattute della prima giornata. Il numero 7 del tabellone elvetico ha battuto l'austriaco Dennis Novak per 6-1 3-6 6-3. Domani in campo anche i tre favoriti del torneo, gli spagnoli Bautista Agut e Verdasco ed il serbo, Lajovic, fresco vincitore del torneo di Umago.