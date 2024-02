Jasmine Paolini ha vinto il torneo di Dubai e per la prima volta carriera trionfa in un master 1000. La tennista azzurra ha battuto in rimonta la russa Anna Kalinskaya con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5. Un successo che permette a Jasmine Paolini di diventare la nuova numero 14 della classifica mondiale.