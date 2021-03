Lo Yankee Stadium di New York sarà aperto h 24 come centro per la vaccinazione anti covid 19. A oggi più di 30mila residenti del Bronx sono stati vaccinati all'interno dell'impianto dei New York Yankees, che circa un mese fa lo hanno messo a disposizione per la campagna vaccinale. E ora sarà aperto anche di notte, con un incremento di vaccinati che, secondo le stime, sarà di circa 10mila persone a settimana.