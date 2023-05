Bella impresa di Lucia Bronzetti al WTA di Rabat. La tennista di Verucchio ha travolto in semifinale la statunitense Soane Stephens col punteggio di 6-1 6-1 e si è qualificata per la finalissima di questo pomeriggio. E' la prima finale dell'anno per la Bronzetti, la terza in carriera. A contendere il titolo alla romagnola (attualmente numero 102 del ranking) l'austriaca Julia Grabher, numero 74.