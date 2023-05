Maltempo: al via raccolta fondi 'Un passo per Ravenna'

Una corsa virtuale per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. È questo il senso di 'Un passo per Ravenna!', l'iniziativa pensata dal Ravenna Runners Club, organizzatore della Maratona di Ravenna per dare la possibilità a tutti coloro che vogliono contribuire di fare una 'corsa' a favore delle zone colpite dall'alluvione in questi giorni. Da oggi al 10 giugno ci si potrà iscrivere e partecipare a questa raccolta fondi e poi si riceverà un attestato della donazione. Il totale delle donazioni sarà interamente versato al Comune di Ravenna per aiutare le famiglie e le realtà in difficoltà a seguito dei terribili danni subiti.

"Abbiamo fatto questa raccolta fondi - dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - perché la nostra città ci ha sempre dato tanto e ora ha bisogno di noi. Ci faremo trovare pronti, il poco o il tanto che riusciremo a raccogliere sarà comunque un aiuto in favore della città di Ravenna. Noi abbiamo deciso di sensibilizzare il mondo del running che da sempre riconosce la bellezza della città di Ravenna e l'ospitalità della sua popolazione. Ora - conclude - chiediamo loro di scendere in campo per aiutarla a poter tornare come era prima, e quindi, meravigliosa".

ECCO COME PARTECIPARE: https://bit.ly/un_passo_per_Ravenna