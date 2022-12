Mondiali in vasca corta, Italia da record e terza nel medagliere

Manca solo l'acuto finale a un'Italia che, ai Mondiali in vasca corta, è da record: gli azzurri eguagliano il loro primato di ori (5) e di podi (16, con 6 argenti e 5 bronzi) per un prestigioso terzo posto assoluto nel medagliere. Davanti solo gli imprendibili Stati Uniti e Australia, le nazioni con le quali Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Alessandro Miressi danno vita a un'epica finale della 4x100 misti. Gli azzurri tengono la scia americana e all'ultimo giro di vasca Miressi si porta in testa, non fosse che, nell'apertissimo finale, la rimonta oceanica rimescola tutto: Australia e Stati Uniti fanno oro ex aequo con un 3' 18” 98, con l'Italia che, per 8 miseri centesimi, si deve accontentare del bronzo. Comunque un grande risultato dietro ai quartetti da primato Cooper-Young-Temple-Chalmers e Murphy-Fink-Julian-Smith.

E i ragazzi della staffetta USA negano l'oro agli azzurri anche nelle loro ultime prove da podio: Fink fa il record della manifestazione in 25” 38 e conquista i 50 rana in un podio per 2/3 italiano: argento a Martinenghi – che pure era primo al giro di boa – bronzo a Simone Cerasuolo. E bronzo anche per Mora nei 200 dorso, dominati dagli USA col successo di Murphy su Casas.

Altri due record del mondo arrivano nei 100 farfalla – la canadese MacNeil vince in 54” 05 sull'americana Huske e sulla svedese Hansson – e nella 4x100 misti donne: qui gli Stati Uniti di Huske, Curzan, Brown e Douglass fanno 3' 44” 35, prevalendo su Australia e Canada.

Record, ma junior, anche per il canadese Kharun, nei 100 farfalla: gli vale l'argento dietro al sudafricano Le Clos e davanti al tedesco Kush. Nei 200 stile il sudcoreano Hwang trova il primato della manifestazione in 1' 39” 72 battendo il romeno Popovici e il britannico Dean. Infine, la lituana Meilutyte conquista i 50 rana sulla sudafricana van Niekerk e sulla statunitense King.