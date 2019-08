Nuoto: oro Martinenghi nei 100 rana. Bronzo per Condorelli nello stile libero

Buone prove per l'Italia alla Coppa del Mondo di nuoto. Gli azzurri riescono a conquistare quattro podi con Nicolò Martinenghi e Santo Condorelli. Per il varesino arriva un'ottima medaglia d'oro nei 50 metri rana, davanti a Felipe Franca Silva e Michael Andrew, sui quali è riuscito a spuntarla per pochissimi centesimi. Vendicato il secondo posto ottenuto ieri nei 100, in cui a tagliare per primo il traguardo era stato Andrew Wilson. Bene anche l'italocanadese, che si porta a casa due medaglie di bronzo nei 50 e nei 100 stile libero.

In entrambi i casi la vittoria è andata a un incontenibile Vladimir Morozov, che non si è accontentato di vincere ma ha stabilito anche i nuovi record della manifestazione, così come nei 50 metri dorso, in cui ha battuto Michael Andrew e Tristan Jason Hollard. Immancabile Cate Campbell che vince i 50 stile libero precedendo la svedese Michelle Coleman e l'australiana Holly Barratt, mentre nei 200 il successo è andato a Zsuzsanna Jakabos, con Coleman nuovamente seconda davanti a Cheng Camille.