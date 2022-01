Odermatt vince il Super G di Wengen

Al suo debutto sulla Lauberhorn Marco Odermatt compie l'impresa nel tratto finale confermando di essere in questo momento l'uomo da battere. Il leader della classifica generale non si accontenta di vincere ma stravince il Super G di Wengen mettendosi alle spalle il favorito Aleksander Kilde. Il norvegese paga 23 centesimi di ritardo dallo svizzero. Al comando prima della discesa di Odematt, Dominik Paris l'altoatesino termina settimo la sua prova a 98 centesimi. In crescita di condizione Paris vicino al suo miglior piazzamento stagionale in Super G. Ad un centesimo da Dominik Christof Innerhofer, il 37enne di Gais termina la sua prova all'ottavo posto. Una gara convincente la sua in vista degli appuntamenti importanti come la discesa libera di Kitzbuehel che assegnerà anche la Carta Olimpica per Pechino 2022. Altro protagonista del Super G di Wengen Matthias Mayer, l'austriaco scia bene ma non riesce nemmeno lui a tenere il ritmo forsennato di Odermatt e si deve accontentare del podio con il terzo posto a 58 centesimi dallo svizzero.