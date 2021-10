Pechino 2022: accesa la fiamma olimpica

Archiviata Tokyo 2020, la fiamma olimpica torna ad ardere in vista dei Giochi Invernali di Pechino 2022. La cerimonia di accensione si è svolta stamattina sulle rovine del tempio di Hera a Olimpia, praticamente senza pubblico viste le restrizioni anticovid: presenti solo il presidente Thomas Bach e gli altri membri del CIO e la presidente della repubblica greca Katerina Sakellaropoulou. Tradizionalmente, la fiamma percorre centinaia di chilometri in più giorni, attraversa una cinquantina di città e siti archeologici della Grecia, portata da artisti e sportivi di tutto il mondo. Questa volta, invece, la fiamma olimpica sarà portata solo da due tedofori - un cinese e un greco - in meno di 24 ore allo stadio Panatenaico di Atene, dove sarà consegnata al comitato organizzatore di Pechino, sempre in una cerimonia senza pubblico.