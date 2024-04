Pidcock vince l'Amstel Gold Race

Sul podio nel 2022 e nel 2023, al terzo tentativo Tom Pidcock centra il bersaglio grosso e vince l'Amstel Gold Race. Niente tripletta per Van Der Poel che dopo Fiandre e Roubaix ci riproverà domenica alla Liegi Bastoigne Liegi. Ad animare la prima parte della corsa la fuga di un quartetto composto da Van Der Sande, Leijnse, Hajek e Kyffin. Il gruppo resta vigile, i nuovi tentativi di libera uscita non fanno altro che alzare l'andatura e sul Keutenberg la fuga del poker temerario rientra. Ma un attimo di quiete non c'è. Eccolo un grappolo di corridori al contrattacco. Ci sono anche Benoot, Pello Bilbao e appunto Pidcock. Non c'è Van Der Poel, è una notizia, ma la gamba non gira come dovrebbe e comunque in vista della Liegi e dei grandi giri è già tagliandata. Quando l'ultimo chilometro comincia i battistrada hanno 25 secondi di margine. Si giocheranno la vittoria in volata. Esulta il britannico Pidcock su Hirshi. I vinti ci proveranno mercoledì alla Freccia Vallone o domenica alla Liegi.