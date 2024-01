Quattro Trampolini, è aperta la caccia all'Aquila d'Oro

Con le qualificazione di Innsbruck la Tournée dei Quattro Trampolini entra nella seconda metà e lancia i concorrenti alla conquista della prestigiosa Aquila d'Oro. La città austriaca ospita dunque la terza prova della settantaduesima edizione della più prestigiosa e antica manifestazione di Salto con gli Sci. Più che uno snodo, la terza uscita si è spesso rivelata decisiva. Dopo 2 gare guida Andreas Wellinger in una sorta di testa a testa con Ryoyu Kobayashi, gli altri rendono oltre 25 punti e praticamente sono fuori dai giochi. Compreso l’austriaco Stefan Kraft, pettorale giallo e dominatore della prima parte di stagione in Coppa del Mondo, è attualmente terzo lontano dalla coppia in volo alla conquista dell'Aquila.

Tanto vento a disturbare e almeno un po' determinare una classifica che non va proprio secondo pronostico. Davanti c'è lo sloveno Anze Lanisek, uno dei pochi a saltare prima dell'intensificarsi delle raffiche. Kraft secondo, Kobayashi terzo. Torna a rivedere la top ten l’Italia: bei segnali da Alex Insam e Giovanni Bresadola, rispettivamente ottavo e nono con 126.5 e 125 metri e 112.3 e 112 punti: rinato il primo, in crescita il secondo. Qualificati anche Andrea Campregher e Francesco Cecon per un quattro su quattro azzurro tutt'altro che scontato.