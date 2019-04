San Marino tra i protagonisti del Congresso Internazionale Isokinetic a Wembley

Durante l’ultimo fine settimana di aprile, si svolgerà al Wembley Stadium di Londra la XXVIII conferenza internazionale organizzata da Isokinetic dedicata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione degli infortuni legati allo sport.

Focus su campioni del calcio quali Beckham e sui recuperi che hanno fatto la storia: un confronto tra i luminari di tutte le discipline per integrare le migliori strategie di cura.

Tra i 200 relatori e 2.500 partecipanti in rappresentanza di quasi 90 Paesi, anche San Marino e Rimini: infatti saranno presenti gli ortopedici Pierpaolo Canè e Marco Fravisini e l'azienda sammarinese Tiss’You con un workshop.

Al centro della tre giorni di studi dal titolo “Football medicine meets the universe of sport” ci sarà la scienza medica di tutti gli sport: dal calcio al motociclismo, passando per il basket, rugby, football americano, sci, tennis, ciclismo, volley e atletica.