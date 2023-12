Sci, la coppa del mondo chiude il 2023 tra Bormio e Lienz

L'Italia dello sci alpino prepara gli ultimi impegni del 2023 con la squadra femminile di scena in Austria. A Lienz è in programma domani lo slalom gigante e venerdì lo speciale. C'è grande attesa per Federica Brignone che sarà impegnata in entrambe le gare per restare in scia della leader della classifica generale Mikaela Shiffrin.

Nella squadra di gigante anche Sofia Goggia e Marta Bassino. La piemontese è stata premiata la scorsa settimana con il Collare d'Oro 2023 così come Federica Brignone, ed è alla ricerca del primo podio della nuova stagione.

A Lienz ci sarà anche Laura Pirovano, la trentina sogna il primo risultato in Coppa del Mondo e sarà impegnata con le altre azzurre in gigante. La prima manche è in programma per domani alle 10 e la seconda alle 13. Tra i successi azzurri conquistati a Lienz, l'ultimo risale al 2017 con Brignone in gigante, mentre dieci anni prima Chiara Costazza e Denise Karbon si aggiudicarono rispettivamente slalom e gigante. Oltre alle tre vittorie, l'Italia conta anche 7 podi, l'ultimo nel 2019 con Marta Bassino in gigante.

(Nel video le interviste con Federica Brignone, Marta Bassino e Laura Pirovano)